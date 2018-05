Hockeyer Van Ass keert terug bij HGC

Hockeyer Seve van Ass keert terug naar HGC. De 26-jarige middenvelder gaat bij zijn voormalige club weer spelen onder leiding van zijn vader en oud-bondscoach Paul van Ass, die als erelid en oud-voorzitter komend seizoen de eerste mannenploeg onder zijn hoede neemt. De aanvoerder van Oranje debuteerde in 2008 op zestienjarige leeftijd bij HGC in de hoofdklasse. In 2013 besloot de 128-voudig international over te stappen naar HC Rotterdam. Deze zomer bewandelt Van Ass de omgekeerde weg.

Oud-international Marc Delissen, lid van de commissie tophockey HGC, reageerde verheugd op de rentree van Van Ass. ,,Vanzelfsprekend zijn wij enorm blij en trots dat Seve weer voor HGC gaat spelen. De komst van zo’n ervaren topspeler en international sluit goed aan bij de doelstelling om mee te doen in de hoogste regionen van de hoofdklasse. Seve is een grote aanwinst voor het team.”