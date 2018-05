Hof van sportarbitrage verwerpt beroep Carter

De Jamaicaanse atleet Nesta Carter is definitief zijn gouden medaille kwijt van de 4×100 meter estafette op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft zijn beroep verworpen en bevestigd dat de sprinter doping heeft gebruikt.

Het vonnis betekent dat de diskwalificatie van het Jamaicaanse kwartet in stand blijft en dat dus ook Usain Bolt zijn olympische titel van die 4×100 meter kwijt is. De voormalige sprintgrootheid had overigens in een eerder stadium van de slepende dopingzaak zijn gouden plak al ingeleverd. Hij heeft nu nog acht olympische titels in bezit.

Carter werd in juni 2016 bij hertesten alsnog betrapt op het gebruik van verboden middelen in Peking. Hij werd positief bevonden op het stimulerende middel methylhexanamine. Carter was het niets eens met de resultaten uit die nieuwe test en tekende in februari 2017 beroep aan bij het CAS. Dat heeft meer dan een jaar later het finale oordeel geveld.