Makwala zegt af voor FBK Games

Churandy Martina krijgt een andere tegenstander op de 200 meter bij de FBK Games komende zondag. De Botswaanse topsprinter Isaac Makwala heeft zich met een blessure afgemeld voor het atletiekgala in Hengelo. Wedstrijdleider Ellen van Langen heeft de Amerikaan Fred Kerley als vervanger gevonden.

Makwala was vorig jaar veruit de snelste van de wereld op de 200 meter met een tijd van 19.77. Op de WK van Londen vorig jaar was veel om hem te doen. Hij werd vanwege een virus geweerd uit de finale van de 400 meter en mocht ook niet starten op de 200 meter. Hij kreeg later alsnog toestemming in zijn eentje te lopen en wist zich te plaatsen voor de halve finales.

De Amerikaanse hordeloopster Brianna McNeal is toegevoegd aan het deelnemersveld. De olympische kampioene neemt het op de 100 meter horden op tegen onder anderen Nadine Visser. Makwala is de derde afzegger van naam in Hengelo; eerder meldde Sifan Hassan zich af omdat ze nog last heeft van een knie. De geblesseerde Thijmen Kupers ontbreekt op de 800 meter.