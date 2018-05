Muguruza in twee sets langs Ferro

Tennisster Garbiñe Muguruza heeft de derde ronde van de Open Franse kampioenschappen bereikt. De als derde geplaatste Spaanse rekende in twee sets af met Fiona Ferro uit Frankrijk, 6-4 6-3. Ze benutte na bijna anderhalf uur meteen haar eerste matchpoint.

In de eerste ronde van Roland Garros had Muguruza al afgerekend met de Russin Svetlana Koeznetsova, in 2009 winnares van het toernooi. Muguruza won in 2016. Vorig jaar was ze de sterkste op Wimbledon.

De volgende tegenstander van Muguruza is de Australische Samantha Stosur of de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova.

Muguruza leek zich niet bovenmatig in te spannen tegen Ferro, de nummer 257 van de wereld.