Nadal simpel in drie sets door

De Argentijn Guido Pella was in de tweede ronde op Roland Garros geen partij voor de als eerstegeplaatste Spanjaard Rafael Nadal. De titelverdediger zegevierde in drie sets over de nummer 78 van de wereldranglijst: 6-2 6-1 6-1. Het eenzijdige duel nam toch nog ruim 2 uur in beslag.

Nadal, die in de eerste ronde tegen de Italiaan Simone Bolelli aanzienlijk meer punten afstond (6-4 6-3 7-6), speelt in de derde ronde tegen Richard Gasquet. De als 27e geplaatste Fransman was in vier sets te sterk voor de Tunesiƫr Malek Jaziri: 6-2 3-6 6-3 6-0.

Nadal maakt in Parijs jacht op zijn elfde titel.