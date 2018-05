Olympische marathon in Tokio eindigt met klim

De marathon bij de Olympische Spelen van Tokio 2020 eindigt met een klim. Het parcours loopt in de laatste kilometers omhoog, naar de finish in het nieuwe Olympisch Stadion in de Japanse hoofdstad. Daar is ook de start van de olympische race over 42,195 kilometer.

,,Over twee jaar zullen de straten langs het parcours vol staan met talloze fans, de gedachte daaraan alleen al is fantastisch”, zei Naoko Takahashi, de nu 46-jarige Japanse die in 2000 de olympische marathon van Sydney won. De Japanners staan bekend als liefhebbers van de marathon. Het parcours van de olympische race lijkt op die van de marathon van Tokio, die ieder jaar meer dan een miljoen toeschouwers trekt. De lopers komen onder meer langs het keizerlijk paleis en de Tokyo Tower.

De laatste kilometers beloven slopend te worden, met een gemiddeld stijgingspercentage van meer dan 10 procent richting de finish. De organisatie heeft nog niet bekendgemaakt hoe laat de marathons voor de vrouwen en mannen starten, maar waarschijnlijk beginnen ze al vroeg om de warmte voor te blijven.