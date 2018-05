Polsstokhoogspringen onder Domtoren op NK

De strijd om de Nederlandse titels bij het polsstokhoogspringen vindt dit jaar onder de Domtoren plaats. De organisatie van de NK heeft de blikvanger van de stad Utrecht uitgekozen als decor. De atleten rennen op donderdag 21 juni met hun polsstok onder de Domtoren door op weg naar hun sprong.

,,Hoe tof is het om op zo’n unieke locatie, onder de Utrechtse Dom door, te mogen springen”, zegt Menno Vloon, met 5,85 meter de houder van het Nederlands record. ,,We kunnen aan heel Utrecht laten zien hoe spectaculair onze sport is. En voor ons als atleten is het super bijzonder om naar extreme hoogtes te vliegen.”

Vorig jaar werd op het Vredenburg gestreden om de Nederlandse titels polsstokhoogspringen. Vloon won bij de mannen met 5,70 meter, Femke Pluim was op het drukke plein in de binnenstad van Utrecht de beste bij de vrouwen met een hoogte van 4,21 meter.

Alle andere onderdelen van de NK atletiek vinden van 22 tot en met 24 juni plaats op Atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht.