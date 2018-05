Schippers niet in paniek na stroeve start

Dafne Schippers loopt na een vermoeiende reis rond de wereld in mei komende zondag haar eerste wedstrijd in Nederland. De wereldkampioene duelleert bij de FBK Games in Hengelo op de 200 meter met Blessing Okagbare. Die sprintster uit Ivoorkust is met 22,04 de snelste van dit jaar op deze afstand.

Schippers was dit seizoen op haar eerste en tot nog toe enige 200 meter beduidend langzamer in 22,34. Dat was in Shanghai, de tweede stop in haar reis over de aardbol, die begon in Doha (Qatar) en afgelopen zaterdag eindigde in het Amerikaanse Eugene. In die wedstrijden liep ze de 100 meter net boven de elf seconden. ,,Die verre reizen en vooral het tijdsverschil waren een aanslag op mijn lijf, maar ik ben toch tevreden. Ik moet nog in het seizoen groeien en voel dat ik goed bezig ben. Geen paniek dus”, zei de Utrechtse op Papendal in aanloop naar het atletiekgala in Hengelo.

Schippers legde nog eens uit dat er dit jaar geen WK of Olympische Spelen zijn en ze daarom de gelegenheid neemt een en ander uit te proberen. ,,Het was de eerste keer dat ik drie verre reizen maakte in korte tijd. Ik wilde het ervaren. Het was gaaf, maar ook pittig en vermoeiend. Ik kon gewoon niet op mijn top komen, maar dan loop ik nog altijd 11 laag.”

Nu ze terug is in Nederland, kan het seizoen een nieuwe wending krijgen. ,,Ik blijf nu lekker trainen op Papendal, want de nieuwe atletiekbaan is klaar. In mijn eigen omgeving kan ik weer de rust en het ritme vinden. Ik merk in de trainingen al dat de vertrouwde ontspanning in mijn loopstijl terugkomt, het gaat al vloeiender. Ik moet het nu gaan omzetten naar de wedstrijden, maar ik heb daar alle vertrouwen in.”

Mogelijk gaat het op de FBK Games al hard. ,,Lopen voor eigen publiek maakt echt wat los bij me. Ik krijg daar extra motivatie van en ik hoop een lekkere race neer te zetten.”