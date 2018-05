Serena Williams komt goed terug in Parijs

Serena Williams leek na de eerste set tegen de Australische tennisster Ashleigh Barty reddeloos verloren in Parijs. De 23-voudige grandslamkampioene stapelde fout op fout, maar kwam sterk terug. Met 3-6 6-3 en 6-4 plaatste de 36-jarige Amerikaanse, opnieuw gehuld in haar veelbesproken zwarte ‘catsuit’, zich alsnog voor de derde ronde. Barty, de nummer zeventien van de plaatsingslijst, was niet opgewassen tegen de mentale en fysieke kracht van haar veertien jaar oudere tegenstander.

Williams, die de titel op Roland Garros drie keer veroverde, speelt in de volgende ronde tegen de als elfde geplaatste Duitse Julia Görges die de Belgische Alison van Uytvanck uitschakelde: 7-5 7-6 (5). De Amerikaanse oudgediende beviel begin september van haar eerste baby en doet nu voor de eerste keer sinds het Australian Open in januari 2017, dat ze won, weer mee aan een grandslamtoernooi.