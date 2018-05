Visser vierde in Rome op 100 horden

Atlete Nadine Visser is vierde geworden op de 100 meter horden bij het gala uit de Diamond League in Rome. Ze finishte in 12,90 en dat was ruim boven haar persoonlijke record van 12,78. Ze was ook langzamer dan haar beste seizoenstijd van 12,81, die ze eerder deze maand in Shanghai liep.

De Amerikaanse Sharika Nelvis won de race in 12,76. De Jamaicaanse Danielle Williams finishte als tweede in 12,82 en de Nigeriaanse Tobi Amusan snelde als derde over de meet in 12,86. Visser loopt zondag de FBK Games in Hengelo.