Waterpolosters bij laatste vier in China

De Nederlandse waterpolosters hebben de halve finales bereikt in de superfinale van de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havenga kende in de kruisfinales zoals verwacht weinig problemen met Japan: 18-7 (2-1 6-1 4-3 6-2). Oranje is nog altijd ongeslagen op het toernooi in de Chinese stad Kunshan.

Maud Megens nam vijf doelpunten voor haar rekening, Simone van de Kraats scoorde drie keer, Kitty-Lynn Joustra en Bente Rogge beiden twee keer. De overige treffers kwamen van Rozanne Voorvelt, Dagmar Genee, Sabrina van der Sloot, Iris Wolves, Vivian Sevenich en Ilse Koolhaas. ,,Het was een rare wedstrijd, zeker in het eerste kwart moesten we wennen aan de andere manier van spelen”, zei Havenga, die vanwege de geringe tegenstand flink kon doorwisselen. ,,Uiteindelijk hebben we met 18-7 gewonnen en dat is een overtuigende manier om je te plaatsen voor de halve finales.”

De waterpolosters wonnen in de groep van Australië (7-5), Spanje (7-6) en gastland China (10-7). Als poulewinnaar trof Oranje in de kruisfinale Japan, dat met drie nederlagen onderaan eindigde in de andere groep. In de halve finale neemt de ploeg van Havenga het vrijdag op tegen de winnaar van het duel tussen China en Canada.

Rusland versloeg vicewereldkampioen Spanje via strafworpen (12-11) en neemt het in de halve finale op tegen Australië of de Verenigde Staten, dat de laatste vier edities van de World League won.