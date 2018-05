Weertman tweede in open water Frankrijk

Ferry Weertman heeft een podiumplaats behaald bij de Open Franse kampioenschappen in het open water. De olympisch- en wereldkampioen tikte in Gravelines na 10 kilometer als tweede aan. Weertman schreef de wedstrijd, die onderdeel is van de Europese LEN Cup, vorig jaar op zijn naam.

De 25-jarige openwaterzwemmer uit Naarden bevond zich zoals gewoonlijk aanvankelijk achterin het veld, maar schoof in de laatste rondes op naar voren. Weertman kon alleen de ontsnapte Duitser Florian Wellbrock niet achterhalen. De twintigjarige Duitser kwam na 1 uur en drie kwartier als eerste onder de finishboog door.

In de sprint van de achtervolgende groep liet Weertman weer eens zien dat goed aantikken zijn specialiteit is. Hij won daardoor bijna twee jaar geleden ook de olympische race in Rio de Janeiro.