Coaches kiezen ruiters voor CHIO Rotterdam

De bondscoaches Rob Ehrens (springen) en Rien van der Schaft (dressuur) hebben hun selecties bekendgemaakt voor het CHIO van Rotterdam, dat eind juni wordt gehouden. Ehrens heeft vijf combinaties aangewezen voor de wedstrijd uit de Nations Cup, die op de slotdag wordt verreden. Pas tijdens het concours zal hij een keuze maken: één ruiter moet afvallen.

De aangewezen combinaties zijn Michel Hendrix (Baileys), Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero), Frank Schuttert (Chianti’s Champion), Harrie Smolders (Don VHP Z N.O.P) en Jur Vrieling (VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P.). Vorig jaar werd het team in Rotterdam vijfde, toen ook met Smolders, Houtzager en Vrieling. ,,We zullen er heel hard aan werken om op deze thuiswedstrijd in de ‘flow’ te zitten, maar ik heb het al vaker gezegd in de springsport ligt het allemaal heel dicht bij elkaar. Het moet allemaal ook een beetje meezitten”, aldus Ehrens.

In La Baule eindigden de Nederlandse ruiters in de eerste wedstrijd uit de Nations Cup als tweede.

De dressuurploeg was vorig jaar door de toen geldende regels niet geplaatst voor Rotterdam. Van der Schaft kiest dit jaar voor Edward Gal (GLOCK’S Zonik N.O.P.), Hans Peter Minderhoud (GLOCK’S Dream Boy), Emmelie Scholtens (Apache) en Madeleine Witte-Vrees (Cennin). ,,Onze doelstelling is uiteraard om te winnen, maar eenvoudig zal het niet zijn. Ik weet nu al dat met name de Zweden een enorme concurrent zullen zijn.” De dressuurruiters rijden op donderdag allen in de grand prix en op zaterdag rijden twee combinaties de special en twee combinaties in de kür.