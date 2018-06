Djokovic met moeite naar laatste zestien

Tennisser Novak Djokovic heeft met moeite de achtste finales gehaald bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De als twintigste geplaatste Serviër moest voor het eerst een set afstaan, maar won wel van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut: 6-4 6-7 (6) 7-6 (4) 6-2.

De Spaanse gravelspecialist maakte het Djokovic, die in 2016 het grandslam op het gravel in Parijs won, erg moeilijk. In de derde set serveerde Bautista-Agut voor een 2-1-voorsprong in sets, maar hij zag hoe de 31-jarige Serviër zich terugvocht in de set. Via de tiebreak was het de Serviër die op voorsprong kwam. De dertigjarige Spanjaard, als dertiende geplaatst in Parijs, kwam die klap niet meer te boven.

In de achtste finale moet Djokovic voor de derde keer op rij tegen een Spanjaard. Fernando Verdasco versloeg verrassend de als vierde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov en mag het nu opnemen tegen de Serviër.