Dumoulin stapt af in klimkoers Hammer Series

Wielrenner Tom Dumoulin heeft de finish niet gehaald in de klimkoers van de Hammer Series in Limburg. De nummer twee van de Ronde van Italië stapte al na twee van de elf rondes over en rond de Vaalserberg af. Dumoulin kon in de regen het tempo niet bijbenen.

,,Ik ben moe, het valt tegen”, zei de Limburger al voor de start van de klimkoers. ,,Het zal best leuk worden, maar ook heel zwaar. Ik vrees dat ze vanaf het begin vol gas gaan.” Dat gebeurde ook, waardoor de kopman van Team Sunweb al snel besloot de koers te verlaten. Zijn teamgenoot Sam Oomen ging ondanks een val op het kletsnatte asfalt wel door. Dumoulin had Sunweb vorig jaar, bij de eerste editie van de Hammer Series, de tweede plek bezorgd op het klimonderdeel.

De renners moesten vrijdag elf rondes van 7 kilometer afleggen, met steeds de beklimming van de Vaalserberg. Na iedere ronde kregen de eerste tien renners punten. Bahrain-Merida pakte de winst in Vaals.