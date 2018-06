Golfster Van Dam klaar op US Open

Golfster Anne van Dam is er niet in geslaagd de zogenoemde cut te halen bij het US Women’s Open in Alabama. Na twee ronden moet de beste speelster van Nederland weer naar huis. Van Dam had zich dankzij haar goede prestaties op de Ladies European Tour van vorig jaar gekwalificeerd voor de tweede major van het seizoen.

Op Shoal Creek in Alabama begon de 22-jarige Arnhemse donderdag niet goed, met een ronde van 81 slagen, negen boven het baangemiddelde. Vrijdag ging het iets beter met 77 slagen (+5). Het was echter niet voldoende om de cut te halen en in het weekeinde nog in actie te mogen komen op de Amerikaanse golfmajor.