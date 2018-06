Martina via Diamond League naar NK

Atleet Churandy Martina doet zondag mee aan de FBK Games in Hengelo en komt later deze maand nog een keer in actie in Nederland. De 33-jarige sprinter liet via Twitter weten dat hij meedoet aan de Nederlandse kampioenschappen in Utrecht, van 22 tot en met 24 juni. Vorig jaar verkoos Martina de Diamond League in Rabat boven de NK.

De houder van het Nederlands record op de 100 (9,91 seconden) en 200 meter (19,81) is volgende week van de partij bij twee wedstrijden uit de Diamond League, donderdag in Oslo en drie dagen later in Stockholm. Martina heeft op de 200 meter al voldaan aan de limiet voor de EK in augustus in Berlijn. Op de kortste afstand, waarop hij twee jaar geleden in Amsterdam de Europese titel veroverde, moet hij zich nog kwalificeren. Zijn estafettematen Hensley Paulina, Christopher Garia en Solomon Bockarie hebben op de 100 meter wel allemaal al onder de limiet van 10,30 gelopen.