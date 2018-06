Waterpolosters naar finale World League

De Nederlandse waterpolosters spelen zaterdag de finale van de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in de halve finale van het eindtoernooi in het Chinese Kunshan te sterk voor Canada: 11-5. Tegenstander in de finale is wereldkampioen Verenigde Staten, dat de laatste vier edities van de World League won.

Oranje leidde halverwege met 5-3. De doelpunten kwamen op naam van vijf verschillende speelsters: Ilse Koolhaas, Dagmar Genee, Sabine van der Sloot, Kitty-Lynn Joustra en Vivian Sevenich. Na de pauze liep Nederland verder weg dankzij treffers van Maud Megens, Joustra, Van der Sloot (2) en Brigitte Sleeking (2).