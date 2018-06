Wielrenner Jakobsen debuteert in WorldTour

Fabio Jakobsen start zondag voor het eerst in een wedstrijd uit de WorldTour. De Nederlandse wielrenner maakt deel uit van de selectie van Quick-Step voor de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné. Kopmannen bij de Belgische ploeg zijn de Fransman Julian Alaphilippe en de Luxemburger Bob Jungels. Ook Niki Terpstra gaat van start in de koers die zondag begint met een proloog over ruim 6 kilometer.

Jakobsen (21) viel dit jaar al op met overwinningen in Nokere Koerse en de Scheldeprijs en een ritzege in de Tour des Fjords.

Alaphilippe, winnaar van de Waalse Pijl, kwam na het klassieke voorjaar niet meer in wedstrijden uit. Na een rustperiode ging hij op hoogtestage met het oog op de Tour de France. ,,Ik ben blij dat ik weer in actie kom. Het is een zware Dauphiné, zeker het tweede deel met veel bergen. Het kan nog te lastig zijn voor mij. We bekijken het van dag tot dag en anders kan ik altijd nog proberen mijn teamgenoten aan een goed resutlaat te helpen”, aldus Alaphilippe.