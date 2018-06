Zverev heeft opnieuw vijf sets nodig

Alexander Zverev is er met de nodige moeite in geslaagd de vierde ronde te bereiken bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De Duitse nummer twee van de plaatsingslijst versloeg de Bosniër Damir Dzumhur in een lange vijfsetter: 6-2 3-6 4-6 7-6 (3) 7-5. De partij duurde een kleine vier uur.

Zverev is de nummer drie van de wereld, maar kwam in grandslamtoernooien nooit verder dan de vierde ronde. In Parijs treft hij daarin nu de winnaar van de partij tussen de Fransman Lucas Pouille en de Rus Karen Chatsjanov.

In de tweede ronde had hij ook al vijf sets nodig om de Serviër Dusan Lajovic te verslaan.