Zware crash en snelheidsrecord op Mugello

De eerste trainingsdag voor de Grote Prijs van Italië in de MotoGP heeft niet alleen een snelheidsrecord opgeleverd, maar ook een zware crash. De Italiaanse coureur Michele Pirro verloor aan het einde van het rechte stuk van het circuit van Mugello op hoge snelheid de controle over zijn Ducati en werd gelanceerd. Pirro vloog door de lucht en landde hard op het asfalt, waarna hij het grind in rolde.

De 31-jarige Italiaan, die als testcoureur van Ducati met een wildcard zou meedoen aan de grand prix in eigen land, raakte door de crash even bewusteloos. In het hospitaal op het circuit werd ook geconstateerd dat zijn rechterschouder uit de kom was. Een scan in het ziekenhuis van Florence bracht geen verdere schade aan het licht. Pirro moet daar uit voorzorg wel een nacht blijven.

Landgenoot Andrea Dovizioso, vaste rijder in het fabrieksteam van Ducati, haalde op Mugello een snelheid van 356,4 kilometer per uur en zette daarmee een record in de MotoGP neer. De Italiaan verbeterde het record dat sinds 2016 met 354,9 kilometer per uur op naam stond van landgenoot Andrea Iannone.