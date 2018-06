Bertens: dit doet heel veel pijn

Kiki Bertens was na de uitschakeling in de derde ronde op Roland Garros tegen de Duitse Angelique Kerber kritisch op zichzelf. De Nederlandse verloor in twee sets, beide keren na een tiebreak. ,,Dit doet heel veel pijn en er zit nu nog veel frustratie. Ik heb er echt wel drie kwartier met Raemon over zitten praten”, zei Bertens, daarbij doelend op een gesprek met haar coach Raemon Sluiter. ,,De balans was er niet in mijn spel. Ik maakte te veel fouten. Er was te snel paniek en ik was veel te veel aan het twijfelen.”

De 26-jarige Nederlandse maakte in de eerste en tweede ronde in Parijs veel indruk en werd gezien als outsider voor de titel. Voormalig nummer één Kerber maakte aan die droom een einde. Bertens: ,,Mijn niveau ging geen moment ‘steady’ omhoog. Dan weer wel, dan weer niet. Dan ga je zoveel twijfelen aan alles dat het niet meer goed komt. Ik heb de flow die ik in Madrid had eigenlijk geen moment gevoeld. Vandaag was het heel erg veel zoeken”, aldus Bertens, die in Madrid doordrong tot de finale.

Bertens leek zaterdag zelf geen rekening met uitschakeling te hebben gehouden. ,,Dit is heel moeilijk te accepteren. Het was een heel mooie kans op een mooi toernooi. Morgen moet ik weer proberen positief uit bed te stappen. Tennis is een moeilijke en harde sport en elke keer word je daarmee geconfronteerd.”