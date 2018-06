Bertens strandt in derde ronde Roland Garros

Kiki Bertens is er op Roland Garros niet in geslaagd de vierde ronde te halen. De Nederlandse tennisster moest zaterdag haar meerdere erkennen in Angelique Kerber, de Duitse voormalig nummer één van de wereld. Kerber won op het gravel in Parijs in twee tiebreaks: 7-6 (4) 7-6 (4).

De 26-jarige Bertens bereikte twee jaar terug de halve eindstrijd op Roland Garros. Vorig jaar ging de Westlandse in de tweede ronde onderuit tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. Bertens, die in mei nog in de finale stond van het graveltoernooi in Madrid, is bij het grandslamtoernooi in Frankrijk nog wel actief in het vrouwendubbelspel.