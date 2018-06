Cilic na anderhalf uur klaar met Johnson

Marin Cilic is ook in zijn derde partij op Roland Garros niet echt getest. De Kroatische tennisser, die eerder dit jaar de finale van de Australian Open verloor, versloeg zaterdag Steve Johnson in drie sets: 6-3 6-2 6-4. Cilic had anderhalf uur nodig om zich van de Amerikaan te ontdoen.

Cilic is in Parijs als derde geplaatst. Vorig jaar strandde de lange speler in de kwartfinales. Dat is zijn beste prestatie tot nu toe. Om nu weer bij de laatste acht te komen, moet Cilic zien te winnen van de als achttiende geplaatste Italiaan Fabio Fognini. Van de drie vorige ontmoetingen won Cilic er twee.