Del Potro na zes jaar weer in vierde ronde

Juan Martin del Potro is op Roland Garros in goeden doen. De Argentijnse tennisser zette zaterdag in de derde ronde de Spanjaard Albert Ramos Viñolas met 7-5 6-4 6-1 aan de kant. In 2012 drong Del Potro in Parijs voor het laatst door tot de laatste zestien spelers. Daarna deed hij vier jaar lang niet mee. Vorig jaar strandde de huidige nummer vijf van de plaatsingslijst in de derde ronde.

Del Potro stond dit jaar alleen in de eerste ronde, tegen de Fransman Nicolas Mahut, een set af. In de vierde ronde speelt de 29-jarige Argentijn, die in 2009 de halve eindstrijd bereikte, tegen de Amerikaan John Isner of de Fransman Pierre-Hugues Herbert.