Garcia eenvoudig langs Begu

Mocht Kiki Bertens er in slagen de vierde ronde op Roland Garros te halen, dan speelt ze daarin tegen Caroline Garcia. De Française ondervond zaterdag relatief weinig weerstand van de Roemeense tennisster Irina-Camelia Begu: 6-1 6-3.

De als zevende geplaatste Garcia is nog één zege verwijderd van de evenaring van haar beste prestatie tot dusverre in Parijs. Vorig jaar verloor de 24-jarige tennisster in de kwartfinale van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Garcia en Bertens stonden vorige maand in Madrid nog tegenover elkaar. Bertens zegevierde toen in de halve eindstrijd met 6-2 6-2. De Westlandse speelt zaterdagavond in de derde ronde tegen de Duitse Angelique Kerber.