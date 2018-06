Halep heeft het een set lastig met Petkovic

Tennisster Simona Halep heeft op Roland Garros de vierde ronde bereikt. De Roemeense nummer 1 van de wereld had het tegen de Duitse Andrea Petkovic een set lang lastig. Toen ze die met 7-5 over de streep had getrokken, gaf Halep geen game meer weg: 6-0.

Halep stond vorig jaar in Parijs in de eindstrijd. Toen verloor ze in drie sets van de Letse Jelena Ostapenko. De 26-jarige Halep wacht nog altijd op haar eerste grandslamoverwinning. In 2014 stond ze ook in de finale in Parijs en eerder dit jaar ging ze onderuit in de finale van de Australian Open.

Halep neemt het in de vierde ronde van Roland Garros op tegen de als zestiende geplaatste Belgische Elise Mertens.