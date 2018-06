Kontaveit stopt zegereeks Kvitova

Aan een serie van dertien overwinningen op rij is een einde gekomen voor tennisster Petra Kvitova. De als achtste geplaatste Tsjechische liet zich in de derde ronde van de Franse Open op Roland Garros verrassen door Anett Kontaveit. De speelster uit Estland won de partij in twee sets, die allebei in een tiebreak werden beslist: 7-6 (6) 7-6 (4).

Kvitova won in aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs de graveltoernooien in Madrid en Praag. In Madrid versloeg ze in de finale Kiki Bertens. De tweevoudig Wimbledonkampioene opende vol vertrouwen tegen Kontaveit en nam in de eerste set een 3-1-voorsprong. Daarna nam Kontaveit steeds meer het initiatief over. Bij de stand van 5-4 en 6-5 in de tweede set kon de nummer 24 van de wereld de wedstrijd al uitspelen, maar toen stribbelde Kvitova nog tegen. In de tiebreak sloeg ze wel toe.