Nadal wint met gemak van Gasquet

Rafael Nadal heeft zaterdag een volgende stap gezet op weg naar zijn elfde eindzege op Roland Garros. De Spaanse titelverdediger liet de Fransman Richard Gasquet in de derde ronde kansloos. Binnen twee uur had Nadal zijn ticket voor de achtste finales al binnen: 6-3 6-2 6-2.

Nadal hoefde in zijn eerste twee partijen op het gravel in Parijs, tegen de Italiaan Simone Bolelli en de Argentijn Guido Pella, ook geen set af te staan. In de vierde ronde neemt de nummer één van de wereld het op tegen Maximilian Marterer. De 22-jarige Duitser is de nummer 70 van de wereld. Marterer staat voor het eerst in de vierde ronde van een grandslamtoernooi.