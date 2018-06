Primeur voor Schwartzman op Roland Garros

Diego Schwartzman staat voor het eerst in de vierde ronde van Roland Garros. De Argentijnse tennisser zette zaterdag in Parijs eenvoudig de Kroaat Borna Coric aan de kant. Het werd 7-5 6-3 6-3.

De 25-jarige Schwartzman is bij het grandslamtoernooi als elfde geplaatst. De nummer twaalf van de wereldranglijst strandde vorig jaar in de derde ronde. Dat was zijn beste prestatie tot nu toe.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Schwartzman het op tegen Kevin Anderson. De als zesde geplaatste Zuid-Afrikaan won in vier sets van de Duitser Mischa Zverev: 6-1 6-7 (3) 6-3 7-6 (4). Voor de 32-jarige Anderson is het de vierde keer dat hij in de vierde ronde van Roland Garros staat.