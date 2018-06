Rossi pakt in baanrecord pole op Mugello

Motorcoureur Valentino Rossi heeft voor het oog van duizenden ‘tifosi’ op de tribune poleposition gepakt voor de Grote Prijs van Italië. De 39-jarige publiekslieveling zette in de kwalificatie van de MotoGP een baanrecord neer op zijn Yamaha: 1.46,208. Rossi bleef de Spanjaarden Jorge Lorenzo en Maverick Viñales nipt voor op Mugello.

Lorenzo was op zijn Ducati slechts 0,035 seconde langzamer, Viñales moest 0,096 toegeven op teamgenoot Rossi. De eerste zeven in de kwalificatie zaten binnen drie tienden van elkaar. WK-leider Marc Márquez vertrekt zondag op zijn Honda vanaf de zesde startplaats.

Rossi pakte twee jaar geleden voor het laatst poleposition, toen voor de Grote Prijs van Japan. De negenvoudig wereldkampioen viel in die race uit. De laatste zege in de MotoGP van ‘The Doctor’ was vorig jaar bij de TT van Assen.