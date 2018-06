Van Rouwendaal wint 5 kilometer in Frankrijk

Sharon van Rouwendaal heeft bij de Open Franse kampioenschappen in het open water de 5 kilometer gewonnen. De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer tikte in het water bij Gravelines net iets eerder aan dan de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, drievoudig wereldkampioene op de 25 kilometer.

Van Rouwendaal nam direct de leiding in de race, maar zag Cunha op het laatste stuk langszij komen. In de sprint naar de finishboog was de 24-jarige Nederlandse net iets sterker. Esmee Vermeulen eindigde op de vijfde plaats, dezelfde klassering als op de dubbele afstand. Van Rouwendaal had op de 10 kilometer genoegen moeten nemen met de zevende plek.

De openwaterzwemsters pakten met Ferry Weertman en Marcel Schouten zilver in de landenwedstrijd. Weertman was ook al tweede geworden op de 10 kilometer, op de halve afstand haakte de olympisch kampioen af vanwege kramp.