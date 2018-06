Voorzitter zwembond in Europees bestuur

Voorzitter Marius van Zeijts van de Nederlandse zwembond KNZB heeft een plek gekregen in het bestuur van de Europese bond LEN. Van Zeijts kreeg tijdens het jaarlijkse congres van de LEN, in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, genoeg stemmen om een van de twee opengevallen plekken in het algemeen bestuur in te nemen. De KNZB-voorzitter had zich op verzoek van Paolo Barelli, de baas van de LEN, kandidaat gesteld.

Na twee jaar heeft de Nederlandse zwembond zo weer een vertegenwoordiger in het Europese bestuur zitten. Erik van Heijningen stopte in 2016 als bestuurslid nadat hij de strijd om het voorzitterschap had verloren van Barelli. Van Heijningen nam vorig jaar ook afscheid als voorzitter van de KNZB, een functie die hij zestien jaar had bekleed. Niet de door het bondsbestuur voorgedragen Michel Bezuijen, maar de door de zwemverenigingen naar voren geschoven ‘tegenkandidaat’ Van Zeijts werd gekozen tot de nieuwe zwembaas.