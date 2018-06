Waterpolosters verliezen finale World League

De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd de World League te winnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in het Chinese Kunshan de finale van de Verenigde Staten met 8-6. De zilveren medaille is wel het beste resultaat ooit van Oranje in het mondiale toptoernooi.

Amerika gold als regerend wereldkampioen en tienvoudig winnaar als grote favoriet voor de finale van de World League. Toch bood de Nederlandse ploeg dapper weerstand. Na de eerste periode leidde Oranje zelfs met 2-1. De Amerikaanse vrouwen trokken in de tweede periode het initiatief naar zich toe en liepen uit naar een voorsprong van 6-4 na de derde periode.

De slotfase was spannend. Nederland vocht zich terug naar 6-6, maar zag Amerika in de laatste minuten nog twee keer scoren en de elfde titel in de World League binnenslepen.

De ploeg van Havenga kwalificeerde zich vorig jaar ook voor de superfinale, waarin de beste acht landen uit het voortraject het tegen elkaar opnemen. Nederland eindigde toen als vijfde. In 2015 pakte Oranje het brons.

,,Natuurlijk balen we dat we de finale verloren hebben”, zei de bondscoach. ,,Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben, vooral verdedigend. We konden het Amerika met onze verschillende systemen erg lastig maken. Aanvallend pakten we net een aantal keer niet de juiste kans en misten we soms wat power om te kunnen scoren. Maar ‘overall’ was het een goede wedstrijd. Ik ben trots op onze ploeg.”

Maud Megens scoorde in de finale één keer. Ze was met vijftien treffers topscorer van de superfinale. Sabrina van der Sloot maakte drie doelpunten. Zij werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

De waterpolosters gaan nu toewerken naar het EK in Glasgow in augustus.