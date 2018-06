Wildcard KLM Open voor golfer Albertus

Max Albertus mag in september weer meedoen aan het KLM Open. De 24-jarige Nederlandse golfer verdiende zaterdag een wildcard tijdens de ING Private Banking Golfweek in Tilburg. Albertus scoorde vier slagen onder par over negen holes en was daarmee de beste van de 28 deelnemers.

De uit Oss afkomstige Albertus is nu twee jaar prof en probeert door te breken tot de European Tour. Nu speelt hij nog op de Pro Golf Tour.

Vorig jaar was Albertus ook al actief op het KLM Open, toen als vervanger na een late afzegging. De golfer eindigde toen als 48e.

,,Ik ben op weg naar de Europese Tour, maar ik moet onderaan beginnen. Als ik in de top vijf eindig van de Pro Golf Tour aan het einde van het seizoen, kan ik promoveren”, aldus Albertus.

Het KLM Open is van 13 tot en met 16 september op golfbaan The Dutch in Spijk. Onder anderen Joost Luiten en Lee Westwood doen mee.