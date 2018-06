Bertens ook klaar in dubbelspel Parijs

Tennisster Kiki Bertens is klaar in Parijs. Zaterdag werd de 26-jarige Wateringse in het enkelspel uitgeschakeld en zondag strandde ze bij het dubbelspel op Roland Garros. Het als zesde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova was te sterk voor Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson: 3-6 6-4 7-6 (6).

Een dag na de uitschakeling in de derde ronde van het enkelspel speelde Bertens de frustraties van haar af in het vrouwendubbel. Al snel liep het Nederlands/Zweedse duo uit naar een 5-1 voorsprong en won de set met 6-3. Met winst in de tweede set trok het sterke Tsjechische koppel de stand alsnog gelijk. In de tiebreak van de beslissende derde set sloegen Bertens en Larsson drie matchpoints weg maar bij het vierde wedstrijdpunt moesten ze alsnog buigen.