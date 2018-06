Beste jaarprestatie hoogspringster Lasitskene

De FBK Games leverden één beste wereldjaarprestatie op. De Russische hoogspringster Maria Lasitskene bedwong 2,03 meter. Zo hoog was er dit seizoen nog nergens andere ter wereld gesprongen.

Lasitskene was een van de mondiale publiekstrekkers van het atletiekgala in Hengelo. Ze is de regerend wereldkampioene outdoor en indoor. De Russin is vrij van doping verklaard door de internationale atletiekfederatie IAAF, maar omdat de Russische atletiekbond vanwege het omvangrijke dopingschandaal nog altijd geschorst is, moet ze onder neutrale vlag springen.

Lasitskene deed nog drie pogingen op 2,05, maar die mislukten.