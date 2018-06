Bonevacia mag ook naar EK atletiek

Liemarvin Bonevacia heeft de FBK Games in Hengelo aangegrepen om zijn deelname aan de EK atletiek in Berlijn veilig te stellen op de 400 meter. De meervoudig Nederlands kampioen streed bepaald niet mee om de overwinning en kwam als vijfde over de meet, maar zijn tijd van 45,77 was wel onder de limiet voor de Europese titelstrijd in augustus.

De Qatarees Abdalleleh won de race in 44,35. Hij troefde de Amerikaan Paul Dedewo af, die als tweede finishte in 44,50.

Tony van Diepen speelde een bijrol. Hij eindigde als zevende in 46,45.