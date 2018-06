Djokovic voor 9e keer op rij in kwartfinale

Novak Djokovic is op Roland Garros voor de negende keer op rij doorgedrongen tot de kwartfinales. De Servische tennisser rekende zondag in de vierde ronde af met de niet geheel fitte Spanjaard Fernando Verdasco, die last had van een voet. Op Court Philippe Chatrier werd het 6-3 6-4 6-2.

Djokovic won het Franse grandslamtoernooi één keer, in 2016. In 2012, 2014 en 2015 verloor hij de finale, in 2011 en 2013 strandde de voormalig nummer één van de wereld in de halve eindstrijd en in 2010 en 2017 was de kwartfinale zijn eindstation.

Tegen Verdasco ging het aan het begin gelijk op. De eerste drie games namen gezamenlijk liefst een half uur in beslag. Toen Djokovic daarna een break plaatste, liep hij vrij rap uit naar 6-3. In de tweede set plaatste de Serviër bij een stand van 3-3 de beslissende break. Verdasco had zich toen al aan een voet laten behandelen. De 34-jarige Spanjaard, die voor het eerst in de kwartfinale stond op Roland Garros, kon het daarna niet meer spannend maken: 6-2.