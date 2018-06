Thorbjørn Olesen heeft het Italiaans Open op zijn naam geschreven. De 28-jarige Deense golfer ging op de slotdag rond in 64 slagen en bleef daarmee thuisspeler Francesco Molinari één slag voor. De Brit Lee Slattery eindigde als derde.

Voor Olesen is het zijn vijfde eindzege op de Europese Tour. Joost Luiten ontbrak in Brescia. De beste Nederlandse golfer heeft een polsblessure en moet naast het Italiaans Open ook het BMW International Open in Duitsland laten schieten.