Herlings klopt Cairoli na felle strijd

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft na een felle strijd met wereldkampioen Antonio Cairoli de zege in de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de MXGP-klasse gegrepen. Herlings won op het circuit van Matterley Basin beide manches voor Cairoli na een inhaalactie in de slotfase.

Herlings veroverde met de zege in beide manches vijftig punten en liep met een puntentotaal van 436 punten uit naar een voorsprong van 54 punten op de Italiaanse wereldkampioen. Het was dit seizoen alweer de zevende GP-zege voor de KTM-coureur. Herlings boekte zijn 74e zege in een Grote Prijs en zijn honderdste podiumplaats.

Glenn Coldenhoff eindigde in beide manches als zesde en eindigde ook als zesde in de uitslag. Hij staat in de WK-stand zevende met 237 punten.

Cairoli was in beide manches het beste weg waardoor Herlings in de achtervolging moest. De Nederlander naderde in de eerste manche gestaag op Cairoli en plaatste in de laatste ronde zijn aanval. Herlings raakte Cairoli daarbij aan het achterwiel waarop de Italiaan ten val kwam. Herlings kon door en pakte de zege.

In de tweede manche lag Herlings na de start vierde en moest hij eerst de Belg Clement Desalle en de Fransman Lucien Febvre voorbij. Opnieuw plaatste de 23-jarige Brabander in de slotronden zijn aanval op Cairoli. Hij nam een binnenbocht scherper, was sneller weg en klopte de Italiaanse rivaal daarmee voor de tweede keer.