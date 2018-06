Keys op gemak naar eerste kwartfinale Parijs

Madison Keys staat voor het eerst in haar tennisloopbaan in de kwartfinale op Roland Garros. In de vierde ronde tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu won de Amerikaanse nummer dertien van de wereld simpel: 6-1 6-4.

De 23-jarige Keys stond vorig jaar in de finale van de US Open en in 2015 bereikte ze de halve finale van de Australian Open en de kwartfinale op Wimbledon. Op het Franse gravel kon de Amerikaanse tot op heden wat minder uit de voeten.

Tegen de dertigjarige Buzarnescu was daar niets van te merken. Vooral in de eerste set dicteerde Keys het spel en Buzarnescu, die voor de eerste keer in de achtste finale van een grandslam stond, kon niets beginnen tegen de krachtige slagen van Keys. De Amerikaanse maakte twee keer zoveel winners (twaalf om zes) en meer dan de helft minder onnodige fouten (vier om elf) dan Buzarnescu.

De nummer 33 van de wereld ging pas beter spelen bij een 5-1 achterstand in de tweede set, sloeg twee matchpoints weg en kwam terug tot 5-4. Een verrassing zoals in haar vorige ronde tegen de Oekraïense Elina Svitolina zat er echter niet in. Keys sloeg op haar derde wedstrijdpunt alsnog toe.