Churandy Martina maakte er bij de FBK Games in Hengelo niet echt een ‘battle’ van op de 200 meter. De populaire atleet kwam er in het sterke veld niet aan te pas en rende in 20,85 naar de zesde plaats.

Hensley Paulina zat vlak achter zijn leermeester Martina en werd zevende in 21,05.

De Zuid-Afrikaan Luxolo Adams won de race in 20,34, één honderdste sneller dan de Spaanse regerend Europees kampioen Bruno Hortelano (20,35).