Nederland prolongeert titel World Cup of Darts

De Nederlandse darters Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben de titel geprolongeerd op de World Cup of Darts 2018. De twee Nederlanders versloegen in de finale in Frankfurt Schotland met 3-1.

Van Gerwen zetten Nederland op voorsprong door Peter Wright met 4-2 te verslaan. Gary Anderson bracht Schotland op gelijke hoogte door een 4-1-overwinning op Van Barneveld. In de dubbel won Nederland gemakkelijk (4-1), waarop Van Gerwen de klus klaarde tegen Anderson (4-0).

Het is de vierde keer dat Nederland de titel verovert. Daarmee komen de Nederlandse darters op gelijke hoogte met Engeland.