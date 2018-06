Quick-Step wint Hammer Series in Limburg

Quick-Step heeft de eindzege gegrepen in de Hammer Series in Limburg. De Belgische ploeg startte in de afsluitende ploegachtervolging als eerste met een ruime voorsprong op Bahrain-Merida en LottoNL-Jumbo en hield die marge vast. Mitchelton-Scott eindigde op 36 seconden als tweede. LottoNL-Jumbo kwam als derde over de meet op 58 seconden van Quick-Step, vlak voor Bahrain.

Mitchelton-Scott was de snelste van de dag over de drie rondes van 12,4 kilometer rond Sittard, maar de Australische ploeg kon de achterstand op Quick-Step niet meer goedmaken. Mitchelton had een dag eerder ook het tweede onderdeel van de Hammer Series, de sprintkoers gewonnen. De ploeg had echter de eerste dag veel achterstand op de Belgische formatie opgelopen.

Quick-Step begon met een ruime marge van 30 seconden op Bahrain-Merida en 58 seconden op LottoNL-Jumbo en kwam tot een tijd van 40.37. Mitchelton-Scott startte 1.23 minuut achter de Belgische ploeg, maar kon van die achterstand slechts 46 seconden goedmaken. ,,We wilden niet te snel vertrekken en probeerden het tempo in iedere ronde op te voeren”, zei Philippe Gilbert van Quick-Step. ,,We wisten daarom dat de andere ploegen dichterbij konden komen.”

LottoNL-Jumbo werd al snel voorbijgesneld door het vijftal van Mitchelton-Scott dat 25 seconden later was gestart. De Nederlandse ploeg haalde op zijn beurt Bahrain in. Sunweb had eerder de race voor de plaatsen negen tot en met zeventien gewonnen.

Mitchelton-Scott won de eerste wedstrijd in de Hammer Series in Stavanger en gaat na twee edities aan de leiding met 181 punten. Quick-Step volgt met 153 punten. LottoNL-Jumbo staat vierde met 100 punten. In oktober volgt de derde en laatste wedstrijd om de Hammer Series, een eendaagse in Hong Kong.