Jean-Julien Rojer is op de Open Franse tenniskampioenschappen in Parijs met zijn Sloveense dubbelpartner Andreja Klepac uitgeschakeld in de tweede ronde van het mixed-dubbel. De als vijfde geplaatste 36-jarige Nederlander en zijn partner verloren van Santiago Gonzalez uit Mexico en de Sloveense Katarina Srebotnik: 2-6 6-7 (3).

Rojer was eerder al met zijn Pakistaanse partner Aisam-Ul-Haq Qureshi uitgeschakeld in de eerste ronde van het mannendubbel op Roland Garros.