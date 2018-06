Schippers gaat heel diep voor de winst

Het publiek in het Fanny Blankers-Koen Stadion genoot als vanouds van een sterke overwinning van Dafne Schippers op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene was bereid in Hengelo heel diep te gaan om haar fans te plezieren. Het resultaat was een klinkende zege, de tijd van 22,44 viel tegen en na de finish was ze duizelig van de inspanning.

Schippers moest even de tijd nemen om bij te komen. Ze had geen sluitende verklaring voor de wat tegenvallende tijd. ,,Ik kwam hier in de eerste plaats voor de winst en dat is gelukt. Maar wat het precies met de tijd was, weet ik ook niet. De tegenstand viel me wel wat tegen en het was ook niet ideaal dat de start van onze race werd uitgesteld om het hoogspringen voorrang te geven. Wil je echt snelle tijden lopen, dan moet je dat niet hebben”, was ze ietwat kritisch op de organisatie van het atletiekgala.

De 22,44 lag boven de 22,34 die ze op haar eerste 200 meter van het seizoen liep in Shanghai. Haar persoonlijk record van 21,63, waarmee ze in 2015 haar eerste wereldtitel veroverde, heeft ze al heel lang niet benaderd. Voor deze zomer is dat geen onoverkomelijk obstakel, want de EK in Berlijn in augustus vormen het hoogtepunt en in Europa wint ze van iedereen.

Schippers won in Hengelo ook de met de nodige tamtam aangekondigde ‘battle’ met de Nigeriaanse Blessing Okagbare. De atlete met de beste tijd van dit jaar achter haar naam (22,04) kwam er niet aan te pas en werd zesde in 23,03. De Utrechtse liep vooral de bocht heel krachtig en ze kwam met ruime voorsprong het rechte stuk op. Ze verkrampte wel in de laatste meters. ,,Ik liep de bocht met power, misschien net iets te veel. Ik ging behoorlijk stuk op het rechte stuk en was na de finish duizelig en misselijk. Dat heb ik wel vaker, dan moet ik even bijkomen.”