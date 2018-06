Schippers snelt naar winst voor eigen publiek

Dafne Schippers heeft bij de FBK Games de daad bij het woord gevoegd. De tweevoudig wereldkampioene wilde voor eigen publiek een sterke 200 meter lopen en aan die wens voldeed ze in het knusse stadion van Hengelo met de winst in een tijd van 22,44.

Schippers won zodoende ook de met de nodige tamtam aangekondigde ‘battle’ met de Nigeriaanse Blessing Okagbare. De atlete met de beste tijd van dit jaar achter haar naam (22,04) kwam er niet aan te pas en werd zesde in 23,03.

De Bulgaarse Ivet Lalova finishte nu als tweede op ruime achterstand in 22,79. De Amerikaanse Kyra Jefferson werd derde in 22,81. De Amsterdamse Jamile Samuel liep keurig naar de vierde plaats in 22,91.

De Utrechtse liep vooral de bocht heel krachtig en ze kwam met ruime voorsprong het rechte stuk op. Ze verkrampte wel in de laatste meters, waardoor de tijd niet erg scherp was. ,,Ik had ook wel iets meer van de tegenstand verwacht. Ik liep de bocht met power, misschien net iets te veel. Waarom de tijd niet zo heel goed was, weet ik niet”, zei ze na de race.

Het duurde even voordat de atlete de pers te woord kon staan. ,,Ik ging behoorlijk stuk en was na de finish even duizelig en misselijk. Dat heb ik wel vaker, dan moet ik even bijkomen.”