Schippers wil vlammen voor eigen publiek

Dafne Schippers wil zondag vlammen voor eigen publiek bij de FBK Games. De Utrechtse atlete loopt op het atletiekgala in Hengelo de 200 meter, de afstand waarop ze tweevoudig wereldkampioene is. Haar grootste concurrente is de Nigeriaanse Blessing Okagbare, die de beste tijd van dit seizoen heeft gelopen: 22,04 seconden.

Schippers kwam vorige maand tot 22,34 bij de wedstrijd uit de Diamond League in Shanghai. Vermoeidheid door de verre reis speelde haar parten. ,,Ik moet nog in het seizoen groeien”, zei ze in aanloop naar Hengelo, waar het publiek haar extra motivatie geeft. ,,Ik hoop op een lekkere race.”

De FBK Games beproeven een nieuw concept. Het programma is kort en krachtig en op elk onderdeel zijn Nederlandse atleten aan sterke buitenlandse atleten gekoppeld. Zo neemt Churandy Martina het op de 200 meter bij de mannen op tegen de Amerikaan Fred Kerley en treft Nadine Visser de Amerikaanse olympisch kampioene Brianna McNeal op de 100 meter horden.

Het hoofdprogramma van de FBK Games begint om 16.15 uur.