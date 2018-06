Stephens snel klaar met Kontaveit

Sloane Stephens heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan de kwartfinale bereikt op Roland Garros. In de vierde ronde was de als tiende geplaatste Amerikaanse snel klaar met de Estse Anett Kontaveit: 6-2 6-0.

In de derde ronde had Kontaveit, de nummer 24 van de wereld, nog de als achtste geplaatste Tsjechische Petra Kvitova uitgeschakeld. Tegen de US Open-winnaar van 2017 had de 22-jarige tennisster uit Estland geen kans.

Stephens verloor bij een stand van 2-2 in de eerste set geen game meer in de hele wedstrijd en benutte na 54 minuten spelen haar eerste matchpoint. De 25-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde op het Franse gravel nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlandse Arantxa Rus.